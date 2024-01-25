Atletico Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda?
Atletico Madrid bu akşam evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Simeone'nin öğrencileri, İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid'i eledi. 'Atletico Madrid-Sevilla maçı hangi kanalda olacak, nerede yayınlanacak' sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın kanalı...
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İspanya Kral Kupası Çeyrek Final heyecanı sürüyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Quique Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi futbolseverler için "Atletico Madrid-Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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SEVİLLA TOPARLANMAK ZORUNDA
La Liga'daki kötü gidişatını bir türlü toparlayamayan Sevilla, ligde 17. sırada bulunuyor. Teknik direktör Quique Sánchez Flores, bu turu geçip ligdeki kötü gidişatı unutturmayı planlıyor.
Kırmızı-beyazlılar sakatlık ve sarı kart cezası nedeniyle kadrosundaki 7 oyuncudan faydalanamayacak.
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ATLETİCO MADRİD-SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Jesus Manzano yönetecek.
İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesi saat TSİ 23.00'te başlayacak.
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ATLETICO MADRID - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler tarafından merakla beklenen maç Tivibu spor 1'den naklen yayınlanacak.