Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İspanya

Atletico Madrid, Rodrigo de Paul'u transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul'u kadrosuna kattığını duyurdu

13.07.2021 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Atletico Madrid, Rodrigo de Paul'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, De Paul'un bonservis bedeli konusunda İtalya temsilcisi Udinese ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli futbolcuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, son şampiyon Atletico Madrid, bu transfer için 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Arjantin Milli Takımı'nda 28 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki Rodrigo de Paul, geçen sezon Udinese formasıyla 38 karşılaşmada 9 kez ağları sarsmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sibel Kekilli suskunluğunu bozdu
Sibel Kekilli suskunluğunu bozdu
Şaşkına çeviren gelin alma!
Şaşkına çeviren gelin alma!
Aleyna Tilki'nin dadı aramasına sessiz kalmadı
Aleyna Tilki'nin dadı aramasına sessiz kalmadı
Tekrar diriltecekler! Bedeni dondurma projesi gerçekmiş
Tekrar diriltecekler! Bedeni dondurma projesi gerçekmiş
Bodyguardın parmağını kopardı! Şiddet gördü
Bodyguardın parmağını kopardı! Şiddet gördü
Gazetecilik yapmanın yüksek risk teşkil ettiği ülkelerden biri: Meksika
Gazetecilik yapmanın yüksek risk teşkil ettiği ülkelerden biri: Meksika
MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
2021 ÖSYM sınav takvimi
2021 ÖSYM sınav takvimi