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        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid Hermoso, Depay ve Gabriel Paulista’ya veda etti - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid Hermoso, Depay ve Gabriel Paulista’ya veda etti

        İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid, sözleşmeleri sona eren Mario Hermoso, Memphis Depay ve Gabriel Paulista'ya teşekkür mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:34
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        A.Madrid 3 isme veda etti
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        İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Mario Hermoso, Hollandalı santrafor Memphis Depay ve Beşiktaş’ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’ya veda etti. Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu futbolcuların forma giydikleri süre içerisinde gösterdikleri özveri ve çabayı tebrik ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

        Gelecek sezonda Beşiktaş forması giyecek olan Gabriel Paulista, Madrid ekibinde 5 maçta forma şansı buldu. Depay ise Atletico ile 40 maçta görev alırken, 13 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 5 sezon kırmızı-beyazlı formayı terleten Hermoso, 174 maçta, 10 kez gol sevinci yaşarken, 6 da gol pası verdi.

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