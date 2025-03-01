Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İspanya La Liga maçları

        Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Lig'de 54 puanı olan Barcelona ve Real Madrid'in hemen ardından 53 puanlı Atletico Madrid üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan 48 puan toplayan Athletic Bibao, dördüncü basamakta bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar sürüyor. Peki, Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçına sayılı saatler kaldı. 16 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Simeone'nin öğrencileri, Bilbao karşısında galibiyet hedefliyor. Öte yandan ligde oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen konuk ekip bu seriyi devam ettirerek zorlu karşılaşmadan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Kritik mücadelenin yayıncı kuruluşu ve maç saati araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

        • 2

          ATLETİCO MADRİD- ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

          Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı 1 Mart Cumartesi (bugün) 23.00'te oynanacak.

        • 3

          ATLETİCO MADRİD- ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Metropolitano'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Atletico Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

          Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Yuri, Jauregizar, Galarreta, Williams, Berenguer, Williams, Sannadi

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa