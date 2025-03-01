Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Lig'de 54 puanı olan Barcelona ve Real Madrid'in hemen ardından 53 puanlı Atletico Madrid üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan 48 puan toplayan Athletic Bibao, dördüncü basamakta bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar sürüyor. Peki, Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçına sayılı saatler kaldı. 16 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Simeone'nin öğrencileri, Bilbao karşısında galibiyet hedefliyor. Öte yandan ligde oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen konuk ekip bu seriyi devam ettirerek zorlu karşılaşmadan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Kritik mücadelenin yayıncı kuruluşu ve maç saati araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
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ATLETİCO MADRİD- ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı 1 Mart Cumartesi (bugün) 23.00'te oynanacak.
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ATLETİCO MADRİD- ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Metropolitano'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez
Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Yuri, Jauregizar, Galarreta, Williams, Berenguer, Williams, Sannadi