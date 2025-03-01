Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçına sayılı saatler kaldı. 16 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Simeone'nin öğrencileri, Bilbao karşısında galibiyet hedefliyor. Öte yandan ligde oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen konuk ekip bu seriyi devam ettirerek zorlu karşılaşmadan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Kritik mücadelenin yayıncı kuruluşu ve maç saati araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...