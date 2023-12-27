Atiye: Bir elmanın iki yarısı
Atiye, kızıyla objektif karşısına geçti. Neva'nın yüzünü ilk kez gösteren ünlü şarkıcı, "Bir elmanın iki yarısı... Suç ortakları" dedi
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2019'da Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alan Atiye, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.
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Atiye ile eşi Erol Sebebci, dünyaya gelen kızlarına Neva adını vermişti.
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Mutlu birliktelikleri süren çiftten Atiye, kızıyla objektif karşısına geçti.
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"BİR ELMANIN İKİ YARISI"
Neva'nın yüzünü ilk kez gösteren Atiye, "Bir elmanın iki yarısı... Suç ortakları... Anne-kız kombini..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram