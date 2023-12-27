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        Haberler Magazin Atiye: Bir elmanın iki yarısı - Magazin haberleri

        Atiye: Bir elmanın iki yarısı

        Atiye, kızıyla objektif karşısına geçti. Neva'nın yüzünü ilk kez gösteren ünlü şarkıcı, "Bir elmanın iki yarısı... Suç ortakları" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:46
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          2019'da Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alan Atiye, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

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          Atiye ile eşi Erol Sebebci, dünyaya gelen kızlarına Neva adını vermişti.

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          Mutlu birliktelikleri süren çiftten Atiye, kızıyla objektif karşısına geçti.

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          "BİR ELMANIN İKİ YARISI"

          Neva'nın yüzünü ilk kez gösteren Atiye, "Bir elmanın iki yarısı... Suç ortakları... Anne-kız kombini..." ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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