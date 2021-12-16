"ANNE OLMAK MUHTEŞEM BİR DUYGU"

2018'de Erol Sebebci'yle nikah masasına oturan ve Farah Feza adında iki yaşında kızı olan şarkıcı, "Anne olmak muhteşem bir duygu. O benim her şeyim. En değerliği varlığım... Tabii aralarda beni delirtiyor. Çok yaramaz." şeklinde konuştu.