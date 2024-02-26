Atıştırmalık sevenler için: Ev yapımı yeşil soğanlı kraker tarifi

Hamurun üzerinde yağlı kağıdı bir kenara alın ancak atmayın. Bu sırada hamurunuzu bir bıçak yardımıyla küçük kare ya da dikdörtgen parçalara bölerek kesin.

Daha sonra her bir küçük hamurun üzerine 6 kez çatal batırarak şekil verin.