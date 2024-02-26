Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Atıştırmalık sevenler için: Ev yapımı yeşil soğanlı kraker tarifi

        Atıştırmalık sevenler için: Ev yapımı yeşil soğanlı kraker tarifi

        Canınız atıştırmalık çektiğinde kolayca yapabileceğiniz bir tarif olan yeşil soğanlı kraker tam size göre olabilir. İşte, sizin için hem çocuklarınıza yedirebileceğiniz hem de sağlıklı bir alternatif olabilecek yeşil soğanlı kraker tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kraker, ince bir hamurun fırında pişirilerek kuru ve çıtır bir yapıya dönüştürülmesiyle elde edilen atıştırmalık bir yiyecektir. Genellikle un, tuz, yağ ve su gibi basit malzemeler kullanılarak yapılır ve bazı farklı malzemelerle çeşitlendirebilir. İşte, geleneksel kraker tariflerinden farklı olan yeşil soğanlı krakerin yapılışı...

        • 2

          YEŞİL SOĞANLI KRAKER

          Malzemeler:

          Yaklaşık 1.5 su bardağı un (10 yemek kaşığı veya 150 gram)

          5-6 dal yeşil soğan (yoğunluğunu kendi damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz)

          Çeyrek su bardağı süt (60 gram veya 7.5 yemek kaşığı)

          2 yemek kaşığı tereyağı

          1 çay kaşığı tuz

          1 çay kaşığı maya

          1 tatlı kaşığı susam (isteğe bağlı, çörekotu da tercih edebilirsiniz)

          1 silme çay kaşığı kabartma tozu

        • 3

          YAPILIŞI:

          Derin bir kap alın ve içerisine sütünüzü ekleyin.

          Daha sonra ise erittiğiniz tereyağını koyun ve karıştırmaya başlayın.

        • 4

          Bu aşamada hamur kıvamına getirebilmek için içerisine unu, mayayı ve kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş karıştırın.

          Hamur halini aldığında bir kenara alın ve bekleyin.

        • 5

          Yeşil soğanlarınızı yıkayın ve kök kısmını kesin.

          Yeşil kısımlarını bir kesme tahtası üstünde minik minik doğramaya başlayın.

        • 6

          Doğradığınız yeşil soğanları hamurunuza ekleyin. Bu aşamada isterseniz tatlandırmak için içerisine susam da koyabilirsiniz.

          Hamurunuzu yoğurup homojen bir kıvam elde etmeye çalışın.

        • 7

          Hamurunuzun üstünü bir streç film veya havluyla örtün ve dinlenmeye bırakın.

          30 dakika kadar şişmesini ve mayalanmasını bekleyin.

        • 8

          Bir yağlı kağıt kesin ve tezgaha yerleştirin. Üzerine hamurunuzu koyun.

          Daha sonra hamurun üzerini de bir yağlı kağıt ile örtün ve elinizle hafifçe üstüne bastırın.

        • 9

          Hamurunuzu yağlı kağıdın üzerinden oklava yardımıyla bastırın ve sonra yine oklava ile açmaya başlayın.

          Hamurunuzu dikdörtgen şeklinde yayarak açın ve olabildiğince ince açmaya özen gösterin. Böylece krakerleriniz daha gevrek olacaktır, hamur olmayacaktır.

        • 10

          Hamurun üzerinde yağlı kağıdı bir kenara alın ancak atmayın. Bu sırada hamurunuzu bir bıçak yardımıyla küçük kare ya da dikdörtgen parçalara bölerek kesin.

          Daha sonra her bir küçük hamurun üzerine 6 kez çatal batırarak şekil verin.

        • 11

          Bir kenara almış olduğunuz yağlı kağıdı bir fırın tepsisine serin ve üzerine tek tek hamur krakerlerinizi yavaşça yerleştirin.

          Üzerlerine yumurta sürmenize gerek yok ancak isterseniz sürebilirsiniz. Yerleştirdiğiniz krakerleri 170 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

        • 12

          Pişen krakerlerinizi fırından alın soğuması için bir kenara bırakın. Soğuyan krakerlerinizi bir kaba alıp servis yapabilirsiniz.

          Bu tariften yaklaşık 16 kraker çıkıyor ancak isterseniz ölçüleri artırıp daha fazla kraker çıkartabilirsiniz. Afiyet olsun!

          Kaynak: Table Diary

          Fotoğraf kaynakları: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Habertürk Anasayfa