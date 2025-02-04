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        Haberler Bilgi Gündem Atilla Toros kimdir, nereli kaç yaşında? Yeni Mersin Valisi Atilla Toros'un biyografisi

        Atilla Toros kimdir? Yeni Mersin Valisi Atilla Toros'un biyografisi

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Mersin Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı. Atilla Toros daha önce Göç İdaresi Başkanı ve Mülkiye Müfettişliği görevlerinde de bulundu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, yeni Mersin Valisi Atilla Toros'un hayatını ve siyasi kariyerini gündeme taşıdı. Peki, "Atilla Toros kimdir?" İşte Mersin Valisi Atilla Toros'un biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 00:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 00:30
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        Atilla Toros kimdir?
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        Atama kararları Resmi Gazete'de... Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Mersin Valiliği'ne Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı. Atama kararının ardından, yeni Mersin Valisi Atilla Toros'un hayatına ilişkin araştırmalar sıklaştı. Peki, "Atilla Toros kimdir, nereli kaç yaşında?" İşte Mersin valisi Atilla Toros'un hayatı ve siyasi kariyeri...

        ATİLLA TOROS KİMDİR?

        1969 yılında Tatvan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve buradan 1989 yılında mezun oldu.

        2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş S.İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1996-1997 yılları arasında 8 ay süreyle askerlik hizmetini yaptı. 1990 yılında Bayburt Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Çanakkale/Yenice Kaymakam Vekili görevinde bulunduktan sonra, yurtdışı stajı kapsamında 8 ay süreyle İngiltere'de eğitim gördü. Akabinde Giresun/Yağlıdere Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

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        Kaymakam adaylığı sürecinden sonra;

        1994-97 yılları arasında Kayseri/Özvatan Kaymakamı,

        1997-99 yılları arasında Adıyaman/Sincik Kaymakamı,

        1999-2002 yılları arasında Kahramanmaraş/Göksun Kaymakamı olarak görev yaptı.

        2002 yılında Mülkiye Müfettişi olarak atandı. Bu görevini 2014 yılına kadar sürdürdü. Bu uzun süreçte atandığı geçici görevleri de oldu. 2003-2006 yılları arasında geçici görevle Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık Makamına bağlı olarak kurulan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Taslağı oluşturmak ve buna bağlı olarak kurulacak 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür olarak görevlendirildi. 09.03.2014 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürü olarak atandı.

        Son olarak 14.07.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Atilla Toros Göç İdaresi Başkanlığına atandı.

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