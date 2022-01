Uçakta mahsur kaldılar: Çok zor!

HABERTURK.COM

Londra'da yaşayan oyuncu çift Atilla Saral ile İnci Türkay, İstanbul'da mahsur kaldı. Londra'ya gitmek için eşiyle birlikte uçağa binen Saral, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

"ÇOK ZOR!"

Uçağın içinde sekiz buçuk saat kalan Atilla Saral, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Saral, uçağından içinden yapılan çalışmaları yayınlayıp, "Büyük fırtına, sekiz buçuk saat uçakta mahsur kaldık. Hâlâ beklemedeyiz. Çok zor, çok!" ifadelerini kullandı.

PANDEMİDE DE MAHSUR KALMIŞTI

Ünlü isim, daha önce de koronavirüs nedeniyle hem İngiltere hem de Türkiye'de mahsur kalmıştı. Saral, pandeminin başladığı yıl mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere'de bulunan eşi İnci Türkay'ın yanına gidememiş, Çanakkale'deki evinde yalnız başına kalmıştı.

"KORONAVİRÜS BELASI BÜYÜMEYE BAŞLADI"

Eşiyle birlikte, oğulları Ali'nin eğitimi nedeniyle Londra’ya gittiklerini söyleyen Atilla Saral, şu ifadeleri kullanmıştı:

Zeytinlerin budanması, ilaçlanması, toplanması, sıkılıp, yağlarının alınması gerekiyor. Onlar için geldim fakat bu koronavirüs belası büyümeye ve yaygınlaşmaya başladı. Biz de herkes gibi çok fark edemedik. Bir anda oldu. Ben kaldım, gidemedim. Onlar da Londra’da kaldı. Sürekli telefonla haberleşiyoruz.

"AİLEMDEN AYRIYIM"

Koronavirüs salgınının yaşamı çok kötü etkilediğini belirten Saral, şunları söylemişti:

Herkes kendisini bir kutuya kapattı, bildiğin bir 'koronafobi' diye bir şey başladı insanlarda. Bu daha da büyüyebilir. O yüzden 1-2 hafta daha sabretmeliyiz. Tedavi yöntemleri çıkacak diye düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Öyle umut ediyorum. Ben de şu anda eşimden ve çocuğumdan ayrıyım. Çekirdek ailemden ayrıyım. Diğer ailemden de ayrıyım. Bu da bizi üzüyor. Hiçbir yere gidemiyoruz. Gitmememiz gerekiyor.

"ÜLKEMİN İNSANINI SEVİYORUM"

Salgının son bulması olduğunu belirten Atilla Saral, bir an önce ailesinin yanına dönmek istediğini ifade etmişti.

Saral, konuyla ilgili, "Ülkemin her karışını, her şehrini birbirinden daha çok seviyorum. Çünkü ben yıllarca belgesel de çektim. Gezdim, karavanla şehirleri dolaştım. Ülkemin insanını seviyorum. Karadeniz’in insanını seviyorum. Güney Doğu’yu, Ege’yi, Akdeniz’i seviyorum. Her biri ayrı bir kültür. Çerkez, Laz, Kürt, Ermeni, Yahudi, Egelisi, Boşnağı; o kadar güzel ki, böyle bir ülke dünyanın hiçbir yerinde yok. Büyük bir zenginlik, büyük bir kültür zenginliği, her anlamda zengin bir ülkeyiz. Ben bu ülkeden başka bir ülkeyi düşünemem. Benim dönüp, dolaşacağım yer yine burası." açıklamasını yapmıştı.

2019'DA EVLENDİLER

Öte yandan ünlü oyuncular İnci Türkay ve Atilla Saral, 11 yıllık beraberliklerini 2019 yılında Londra’da sade bir törenle resmileştirmişti. Uzun yıllardır ilişki yaşayan çift, aşklarını nikah masasına taşımıştı.

Türkay ile Saral'ın nikah törenine sadece ünlü çiftin yakın çevresi katılmıştı.