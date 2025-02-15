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        Haberler Gündem Çevre Atıkların karıştığı derede kirlilik | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da atıkların karıştığı deredeki kirliliği inceleme

        Tekirdağ'da organize sanayi bölgesi içinden geçen Kavak Deresi, atıklar nedeniyle beyaza büründü. İhbarla incelemede bulunan yetkililer, kirliliğin kaynağının tespiti için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:57 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:57
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        Atıkların karıştığı derede kirlilik
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi içinden geçen Kavak Deresi, henüz belirlenemeyen atıklar nedeniyle beyaza büründü.

        Daha önce ıslah edilen ve çevresi betonlarla kaplanan dere, atıklar nedeniyle beyaz renkte aktı.

        Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelene Ergene Nehri'nin bir kolu olan Çorlu Deresi'ne akan Kavak Deresi'ndeki kirliliği görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yetkilileri, derede inceleme yaparak, sudan numune aldı. Dere bir süre sonra normal rengine döndü.

        Yetkililer, kirliliğin kaynağını bulmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

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