Athletic Bilbao- Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile Roma kozlarını paylaşacak. Stadio Olimpico'da oynanan ilk karşılaşmada Athletic Bilbao rakibine 2-1 skorla mağlup olurken, tur şansını rövanş maçına bıraktı. San Mames Barria'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Athletic Bilbao- Roma karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Athletic Bilbao- Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Athletic Bilbao- Roma rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
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Athletic Bilbao- Roma maçına sayılı saatler kaldı. Stadio Olimpico'da oynanan ilk maçta İtalyan temsilcisi Roma'ya 2-1 mağlup olan Athletic Bilbao çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. İspanyol ekibi her türlü 2 farklı galibiyette bir üst tura çıkacak. 1 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise Athletic Bilbao'nun Avrupa macerası sona erecek. Peki, Athletic Bilbao- Roma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Athletic Bilbao- Roma rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
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ATHLETİC BİLBAO- ROMA MAÇI NE ZAMAN?
Athletic Bilbao- Roma rövanş mücadelesi 13 Mart Perşembe (bugün) 20.45'te oynanacak.
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ATHLETİC BİLBAO- ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen karşılaşma dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.
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ATHLETİC BİLBAO MUHTEMEL 11
Agirrezabala, De Marcos, Nunez, Paredes, Yuri, Jauregizar, Galarreta, İ. Williams, Gomez, N. Williams, Sannadi
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ROMA MUHTEMEL 11
Svilar, Nelsson, Mancini, N'Dicka, Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino, Dybala, Baldanzi, Dovbyk