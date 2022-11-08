"TEDAVİ BİTTİ"

Özoğuz, "Sahnelere devam ediyor. Özkan ağabey ile beraber oldular. Müzisyen hastalığı gibi bir şey oldu bu hastalık. 10 senedir vardı zaten, son dönemde hareketlendi. Tedavi vakti bekleniyordu, tedavi oldu bitti. Şu an bomba gibi konserlere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.