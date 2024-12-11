Balat Mahallesi, Atgeçmez Sokak'ta dün saat 22.40 sıralarında 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Binadan gelen sesleri duyanlar polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

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Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. REKLAM

Çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın, Athena Hakan olarak bilinen şarkıcı Hakan Özoğuz’a ait olduğu öğrenildi. Hakan Özoğuz'un menajeri, yaptığı açıklamada; "Anıtlar Kurulu’ndan resmi olarak yıkım kararı alınmış olup, belediye nezdinde de yıkım listesine alınmış bir binadır" dedi.