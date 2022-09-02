Ateş ile Yangın filmi ekranda!

Bruce Willis hayranlarını ekrana kilitleyecek aksiyon dolu Ateş ile Yangın filmi beyazperdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Gösterime girdiği andan itibaren seyircisinden tam not alan Ateş ile Yangın filmi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Ateş ile Yangın (Fire with Fire) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Aksiyon ve gerilim dolu Ateş ile Yangın nerede, ne zaman çekildi? İşte filme dair tüm merak edilenler haberimizde…

ATEŞ İLE YANGIN (FIRE WITH FIRE) FİLMİ KONUSU NE?

Vizyonda kaldığı süre boyunca ilgiyle izlenilen Ateş ile Yangın filminin konusu ise oldukça dikkat çekici. Filmde bir dükkanda vahşice bir cinayet işlenir ve dükkan sahibiyle oğlu öldürülür. İtfaiyeci Jeremy Coleman ise bütün olan bitene şahit olmuştur ve bundan dolayı kaçmaya başlar.