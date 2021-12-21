DeFacto CEO'su İhsan Ateş, yurt dışı ve yurt içinde yaşanan enflasyonist gelişmeler karşısında şirketin politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sürecin etkisini hafifletmek için çeşitli önlemler aldıklarını belirten Ateş, uyguladığı fiyat indirimleriyle müşterisini korurken, çalışanlarına da enflasyona karşı destek olduklarını ifade etti.
Bu süreci birlik ve beraberlik içinde yönetmenin önemine olan inançlarıyla hem müşterilerini hem de çalışanlarını koruyan bir yaklaşım benimsediklerini belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “İki önlem alarak süreci yönetiyoruz: Biri müşterilerimiz, diğeri 15 bin kişilik DeFacto Ailesi için. Ürünlerimizin yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Diğer taraftan çalışanlarımızın da maaşlarına ek ödeme yaparak katkı sağlıyoruz” dedi.
“ÜRÜNLERMİZİN YÜZDE 60'INDA FİYAT İNDİRDİK"
Ateş, “Ülkemiz, zorlu zamanları atlatmayı, krizlerden güçlenerek çıkmayı daima başarmıştır. Bu süreçte de tüm sektörlere önemli görevler düşüyor. DeFacto olarak, üretime odaklanıp ekonomimize değer yaratmayı sürdüreceğiz. Her yıl 30 bini aşkın çeşitte, 130 milyon adet ürün satışı gerçekleştiriyoruz. 30 bin çeşit ürünümüzün yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Kuruluşumuzdan bu yana tüketicimizin kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla satın almasını sağlaması amacında olduk. Koşullar ne olursa olsun bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. ” dedi.
"OLAĞAN DIŞI SÜREÇLERİ BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALARAK ATLATTIK"
15 bin kişilik insan kaynağını da zam dönemine kadar ek ödemeyle desteklediklerinin bilgisini veren Ateş, “Biz büyük bir aileyiz. Çalışanlarımızın ekonomik sıkıntılardan etkilenmemesi için zam dönemine dek ek ödeme yapıyoruz. Global bir marka vizyonuyla 93 ülkede faaliyet gösteren Türkiye’mizin İncisi DeFacto beş kıtada büyümeye odaklanacaktır” şeklinde konuştu.
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