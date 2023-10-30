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        Haberler Gündem Atatürk yapay zeka fotoğrafı nasıl, nereden yapılır? Yapay zeka Atatürk fotoğrafı ve resmi yapma ekranı!

        Atatürk yapay zeka fotoğrafı nasıl ve nereden yapılır? Yapay zeka ile Atatürk fotoğrafı oluşturma ekranı

        Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi sosyal medyada da kutlanmaya devam ediyor. Türkiye genelindeki binlerce vatandaşımız birbirinden güzel paylaşımlarla Cumhuriyetimizin yeni yaşını kutluyor. Söz konusu günde ulu önder Atatürk'ün yanında yapay zeka ile fotoğraflar oluşturuluyor. İşte, yapay zeka ile Atatürk'ün yanında fotoğraf oluşturma ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:49
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        • 1

          Yapay zeka ile Atatürk'ün yanında fotoğraf oluşturma, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Bir uygulama yardımı ile yapılabilen söz konusu fotoğrafın nasıl oluşturulacağına dair tüm merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          YAPAY ZEKA İLE ATATÜRK'ÜN YANINDA FOTOĞRAF NASIL OLUŞTURULUR?

          Önce tarayıcımızdan yuzuncuyil.harikalar.com sitesine giriş yapıyoruz. Karşımıza harikalar.com adlı web sitesinin cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı bir metin ve Atatürk fotoğrafı çıkıyor.

        • 3

          Ardından kişisel bilgilerimizi girip yüzümüzün net bir şekilde gözüktüğü bir fotoğrafımızı seçtikten sonra "Fotoğrafı Yükle" kısmına tıklıyoruz.

          Yapay zekâ aracının isabetli bir sonuç elde etmesi için fotoğrafımızda yüzümüzün net görünmesi gerekiyor.

        • 4

          Yoğun talep gördüğü için site bazen sizi tekrar sırada bekletebiliyor ancak fotoğrafınızı yükledikten sonra yaklaşık bir dakika bekleme süreniz oluyor.

          Yapay zekâ fotoğrafı işledikten sonra cihazınıza indirebilirsiniz.

          Kaynak: WebTekno

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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