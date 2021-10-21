Atatürk Üniversitesinin Covid-19 aşı geliştirme çalışmalarında hayvan deneyleri tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitede Covid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili toplantı düzenlendi.
Covid-19 pandemisinin başlangıç dönemine kadar aşıyla ilgili herhangi bir çalışma ve altyapısı bulunmayan Atatürk Üniversitesinde, pandeminin başlamasıyla Rektör. Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın direktifleri doğrultusunda kurulan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğündeki çalışmalar ileri bir seviyeye geldi.
Bu kapsamda aşı koordinatörlüğünde görevli öğretim üyeleri ve çalışanları tarafından Çomaklı ve üniversite yönetimine, Atatürk Üniversitesi Kovid-19 aşısı hakkında brifing verildi.
Toplantıda, Prof. Dr. Hasan Özdemir tarafından aşı çalışmaları çerçevesinde protein hazırlanması ve Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından ise hayvanlardan elde edilen antikorun etki süresi, nötralizasyon testleri ve antijen olarak kullanılan proteinin yan etkilerinin olup olmadığı konularında slayt eşliğinde sunum yapıldı.
Toplantıda ayrıca Prof. Dr. Harun Budak, Doç. Dr. Ufuk Oktay, Doç. Dr. Serkan Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ünvar, Dr. Öğr. Üyesi Demet Çelebi ve yardımcı öğretim elemanlarından oluşan aşı geliştirme ekibi, Covid-19 aşısı hakkında detaylı bilgiler verdi.
HAYVANLARDA SALGINA KARŞI 1 YILA YAKIN KORUYUCULUĞU GÖZLEMLENEN PROTEİNİN İNSAN FAZLARINA GEÇİLECEK
Tıp, eczacılık, fen ve veteriner fakülteleri öğretim üyelerinin koordineli şekilde çalıştığı aşı koordinatörlüğünde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi’nin yürütücülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TUSEB) sunulan Covid-19 aşısı projesinde, başlangıç aşaması olan antijen (protein) saptanması ve saflaştırılması başarıyla tamamlandı ve antijen hayvanlara verilerek bağışıklık ve antikor oluşumu gerçekleştirildi.
İki farklı proteinle başlatılan çalışmanın bir proteiniyle hayvan deneyleri fizyo patolojik ve invitro aglütinasyonların tamamlandığını, diğer proteine ilişkin çalışmanın ise tamamlanmak üzere olduğunu belirtildi.
Hayvan deneyleri tamamlanan ve salgına karşı koruyuculuğu bir yıla yakın gözlemlenen antijenin insan fazları için Sağlık Bakanlığına müracaat edilecek.
"MEŞAKKATLİ BİR SÜRECİN ARDINDAN GELİNEN NOKTA UMUT VERİCİ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çomaklı, aşı çalışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve TUSEB'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Aşı projesinin takvimine göre sürecin hızla devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu bildiren Çomaklı, "Meşakkatli bir sürecin ardından gelinen nokta umut verici" dedi.
Çomaklı, sözlerini şöyle tamamladı: "Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümleri, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği bölümlerimizdeki öğretim üyelerimizin çabalarıyla bu günlere geldik. Şimdiye kadar herhangi bir aşı geliştirme girişiminde bulunmamış bir ekibin bu denli özveriyle çalışarak olumlu sonuçlar alması bizleri gururlandırıyor. Aşımızın geliştirilmesi ve gelecekte insanlığın hizmetine sunulması hususunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!