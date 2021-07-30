"Şu anda Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları bugün burada işleme tabi tutuluyor. Ayakkabısı, terliği, bavulu, gümüş yemek takımları burada bizim müzemiz koleksiyonunda bulunan eserler. Fakat teşhirde bulunmuyorlar. Bugün bu uygulama sayesinde hem konservasyon uygulaması görüyor bu eserler, bunun yanı sıra ziyaretçilerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarını camın diğer yanından izleyebiliyorlar."