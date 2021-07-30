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Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmalarını izlediler

Çanakkale'deki 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı cumhuriyet döneminden kalma valizi, ayakkabısı, terliği, yemek yediği çatalı, bıçağı, şekerliği ile gümüş kutusu için konservasyon çalışması yapıldı. Müzeye gelen ziyaretçiler, Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmasını izleme imkanı buldu

30.07.2021 - 10:04 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, 7 ay önce hayata geçirilen Perdeler Açılıyor adlı projesi kapsamında ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

     

  • Ziyaretçilerine restorasyon ve konservasyon çalışmalarını canlı olarak izleme fırsatı sunan proje kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyaları da çalışmaya alındı.

     

  • Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nden Çanakkale Müze Müdürlüğüne 1974'te devrolan, Atatürk'ün valizi, ayakkabıları, terliği, yemek yediği çatalı, bıçağı ile gümüş kutusu burada görevli restoratör ve konservatörler tarafından konservasyona tabi tutuluyor.

     

  • Müzeye ziyarete gelen çok sayıda kişi burada Atatürk'ün kişisel eşyaları için yapılan çalışmaları izleyebiliyor.

     

  • Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

     

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