"Atatürk hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi'nde açıklamalar bulundu

Kongredeki konuşmasında CHP’ye eleştirilerde bulunan Zeybekci, “Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk’ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum. Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP’ye üye bile yapmazlardı. Atatürk’ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" dedi

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