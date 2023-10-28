'Atatürk filmi çekemeyiz'

BİR CUMHURİYET EDEBİYATI VAR MI?



Murat Bardakçı: "Bize göre büyük edebiyatçılarımız tabi ki var ama dünya çapında, açık söyleyeyim, yok. Orhan Pamuk'un Nobel alması çok güzeldi, ona kimse bir şey diyemez ama Nobel bir ölçü değildir. Roman, senfoni, opera bize çok yeni girmiştir. Dışarda yüzlerce senelik bir gelenek. Bize daha çok zaman var..."