Atatürk Arboretumu'na Nasıl Gidilir? Atatürk Arboretumu Nerede Bulunuyor?

Atatürk Arboretumu'na nasıl gidilir?

Endemik bitki çeşitliliğinin tüm detaylarını göz önüne seren, zengin florası ve daha önce adını duymadığımız ağaç türleriyle arboretum, emek ve sabırla inşa edilen birer canlı bitki müzeleridir.

İlk amacı Orman Bakanlığı himayesindeki kuruluşlara, peyzaj mimarlarına, mühendislere, yerli ve yabancı bilim adamlarının bilimsel çalışmalarına yön vermek için canlı bir laboratuvar olarak tasarlanmıştır.

296 hektarlık bir orman üzerine kurulan bu botanik bahçe Atatürk'ün 100. doğum yılı kutlamaları sebebiyle Atatürk Arboretumu adını almıştır.

Belgrad ormanlarının güneydoğusunda yer alan botanik bahçenin yönetimi İ.Ü.Orman Fakültesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün altındadır. Ülkemizde yer alan iki arboretumdan biri olan Atatürk Arboretumu bünyesinde 1500 adedi geçkin bitki türünü bulundurmaktadır.

Arboreturm'da yer alan bazı ağaç ve bitki türleri: Tüylü Kartopu, Söğüt Yapraklı Dağ Muşmulası, Amerikan Lale Ağacı, Makedonya Meşesi ve Japon Tesbih Çalısı. Peki, bu nadide güzellikteki botanik bahçeye gitmek isteyenler nasıl ulaşım sağlayabilir?

Anadolu Yakasından bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler

Kadıköy'den Söğütlüçesme Metrobüsü ile Zincirlikuyu'da inmelidir. Buradan Yenikapı Hacıosman metrosuna aktarma yapmaları gerekir. Hacıosman durağında inerek 42HM hatlı otobüse binilmelidir. Buradan Kemerburgaz Yolu durağında inerek Atatürk Arboretum'a ulaşabilirsiniz.

Üsküdar üzerinden Marmaraya binin ve Yenikapı durağında inerek Yenikapı Hacıosman metrosuna aktarma yapın. Son durak olan Hacıosman'da inerek 42HM numaralı otobüse binin. Buradan Kemerburgaz Yolu durağında inerek bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla istikameti üzerinden gelenler öncelikle 500T'ye binerek 4.Levent durağında inmelidir. Buradan Yenikapı Hacıosman metrosuna aktarma yapmalı ve Hacıosman durağında inmelidir. 42HM hatlı otobüsler arboretumdan geçmektedir.

Ümraniye üzerinden ulaşım sağlamak isteyenler 522 hatlı otobüslere binmeli ve Köprülü Kavşak durağında indikten sonra Yenikapı-Hacıosman aktarma yapmalıdır. Hacıosman durağında indikten sonra 42HM ile bölgeye ulaşım sağlanmaktadır.

Avrupa Yakasından bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler

Bağcılar, Güngören istikametinden gelenler Kabataş-Bağcılar tramvayına binerek Zeytinburnu durağı da inmelidir. Buradan metrobüs aracılığıyla Zincirlikuyu'da inip Yenikapı-Hacıosman metrosuna geçiniz. Hacıosman durağında indikten sonra 42HM hatlı otobüsle Kemerburgaz Yolu durağında ininiz.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Mecidiyeköy üzerinden gelenler metrobüs ile kolayca ulaşım sağlayabilirler.

Esenler, Bayrampaşa yönünden gelenler öncelikle Yenikapı-Havalimanı metrosunu kullanarak Merter istasyonunda inmeli buradan metrobüse aktarma yapmalıdır. Metrobüs ile Zincirlikuyu'da indikten sonra Yenikapı-Hacıosman metrosunun Hacıosman durağında inilmelidir. Buradan 42HM'ye binerek botanik bahçeye ulaşım sağlanabilir.

Taksim üzerinden Yenikapı-Hacıosman binerek Hacıosman durağında inin. Buradan geçen 42HM hatlı otobüsler sizi alana ulaştıracaktır.

Atatürk Arboretumu Nerede?

Sarıyer ilçesinin Bahçeköy semtinde yer alan arboretum, Kemerburgaz Bahçeköy yolu istikametinde konumlanmıştır.

Atatürk Arboretumu'na Hangi Otobüs Gider?

Bölgeye ulaşım için farklı otobüs alternatifleri mevcuttur. Bunun ilki 15 dakikalık seferleriyle 42HM hatlı Bahçeköy Hacıosman Metro otobüsüdür. 42HM ile Kemerburgaz Yolu üzerinde indiğinizde ortalama 10 dakikalık bir yürüme mesafesiyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Diğer otobüs ise Taksim'den kalkan 42T hatlı otobüstür. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi durağında inerek bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca 48D, 59RK hatlı otobüslerde bölgeye ulaşım sağlamaktadır.

Hacıosman'dan Atatürk Arboretumu'na Nasıl Gidilir?

Hacıosman'dan arboretuma ulaşmak için 42HM, 48D, 59RK numaralı otobüsleri kullanmanız gerekmektedir. Buradan bölgeye ulaşım ortalama 10, 12 dakikalık uzaklıktadır.

Atatürk Arboretumu Giriş Saatleri

Hepimizin merak ettiği konulardan bir diğeri de arboretuma giriş ve çıkış saatleridir. Atatürk Arboretumu 08:30 ile 17:00 saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Pazartesi günleri ise botanik bahçe kapalıdır. Su harici herhangi bir yiyecek içecek sokumu yasaktır.

Atatürk Arboretumu Giriş Ücreti

Bu botanik bahçeyi ziyaret için belirli bir ücret talep edilmektedir. Bilet fiyatları yetişkinler için 7,5 TL iken hafta sonu 20 TL'ye çıkmaktadır. Öğrenciler için ise ücretlerde daha minimal rakamlar sergilenmektedir. Öğrenciler için biletler 2,5 Türk Lirası'dır. Hafta sonu ise öğrenci girişi 7,5 TL'ye yükselmektedir. Biletinizi dilerseniz girişte dilerseniz online olarak Atatürk Arboretumu sitesinden de temin edebilirsiniz.