Akasya AVM'ye Nasıl Gidilir? Akasya AVM Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?

Akasya Avm'ye Nasıl Gidilir?

10 dönümlük bir arsa üzerinde konumlanmış yapı, çevre dostu olarak 100'den fazla ödülle taçlandırılmıştır.

Akasya Avm, cadde alışverişini sevenlere hitap edecek geniş koridorları ile sosyal yaşamın iç içe geçtiği bir konumda ziyaretçilerine alışveriş imkânı tanıyor.

Şehrin en son teknolojileriyle donatılmış tam 15 adet sinema salonunu da içine alan yapının içerisinde; cafe, restoran, sağlık, güzellik, ev dekorasyonu ve hipermarket zinciri bulunmaktadır.

Anadolu yakasından ulaşım sağlamak isteyenler için

Kadıköy iskelesinden Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna binerek Ünalan durağında inin. Buradan Akasaya Avm'ye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Üsküdar üzerinden bölgeye ulaşım sağlamak için ise Marmaray'ı kullanarak Ayrılıkçeşmesi’nde inmeniz gerekiyor. İndikten sonra Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna aktarma yapınız. Ünalan durağında indikten sonra alışveriş merkezine varacaksınız.

Ümraniye istikametinden ulaşım sağlamak için 14ES, 8E, 14B, 14DK hatlı otobüslerden herhangi birine binerek Göztepe Köprüsü-1 durağında inmeniz gerekiyor. Buradan indikten sonra otobüs duraklarından Uzunçayır'a giden herhangi bir otobüse binmeniz yeterli.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla yönünden gelenler için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna binerek Ünalan durağında inmeniz gerekiyor.

Avrupa yakasından ulaşım sağlamak isteyenler için

Büyükçekme, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Mecidiyeköy istikametinden gelenler en yakın metrobüs durağından binerek Uzunçayır'da inilmelidir. Buradan alışveriş merkezine ulaşım sağlanacaktır.

Güngören, Bağcılar yönünden geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanarak Zeytinburnu durağında inin. Buradan metrobüse aktarma yaparak Uzunçayır'a ulaşım sağlayın.

Esenler, Bayrampaşa tarafından gelenler Yenikapı-Havalimanı metrosunu kullanarak Merter istasyonunda inmelidir. Metrobüse aktarım yapılarak Uzunçayır durağına ulaşım sağlanmalıdır.

Taksim istikametinden ulaşım sağlamak isteyenler Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanarak Yenikapı'da inmelidir. Buradan Marmaray'a aktarma yapılarak Ayrılıkçeşmesi durağına ulaşılmalıdır. Ayrılıkçeşmesi durağında indikten sonra Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kullanarak Ünalan istasyonunda inilmelidir.

Akasya Avm Nerede?

Akasya Avm, Üsküdar'ın Acıbadem mahallesinde bulunmaktadır. Ulaşım yönünden oldukça merkezi bir konumda, e5 kara yolunun üzerinde yer alan alışveriş merkezi 10:00 ile 22:00 saatleri arasında açıktır.

Akasya Avm Hangi Metro Durağında?

Metro yoluyla ulaşım seçeneği özellikle hafta sonu ailece vakit geçirmek isteyenler için adeta bir kaçış noktasıdır. Kolay, rahat ve hızlı ulaşım imkânı tanıyan metrolar, avm tarzı alışveriş merkezlerini gezmek, dolaşmak isteyenler için de bulunmaz bir nimettir. Akasya Avm’ye ulaşım sağlamak için Ünalan metro durağında inmeniz gerekmektedir.

Metrobüs İle Akasya Avm'ye Nasıl Gidilir?

Metrobüsler, şehrin boğucu trafiğinden sıyrılıp sakin bir yolculuk geçirmek isteyenlerin ilk ulaşım tercihlerinden biri. Metrobüs ile Akasya Avm'ye ulaşım sağlamak isteyenler öncelikle en yakın metrobüs durağından binip Uzunçayır durağında inmelidir. Buradan Tavşantepe istikametine giden metroya binmeniz gerekiyor. Metrodan Ünalan durağında inerek alışveriş merkezine ulaşım sağlayabilirsiniz.

Akasya Avm'ye Giden Otobüsler

Avm'ye otobüs ile gitmekte oldukça kolaydır. Öncelikle Uzunçayır otobüs durağından geçen herhangi bir otobüse binmeniz gerekiyor. Uzunçayır durağına vardıktan sonra ise inerek Ünalan istikametinde ilerlemelisiniz. Minibüsle ulaşım sağlamak isteyenler ise Gebze Harem minibüs hattını kullanmalıdır.

Akasya Avm Yol Tarifi

Bulunduğunuz güzergah üzerinden isterseniz metro, metrobüs, marmaray isterseniz kendi kişisel aracınızla Akasya Avm'ye ulaşım sağlayabilirsiniz. Avm’ye ulaşım sağlamak isteyenler Acıbadem mahallesindeki Çeçen sokağına gitmelidir. Avm, Boğaziçi Köprüsü’nde ve Kozyatağı’ndan 5 dakikalık, Suadiye’den 7 dakikalık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 15 km yaklaşık 10 dakikalık uzaklıktadır.