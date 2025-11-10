Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Atatürk afişlerine zarar veren kişiye gözaltı | Son dakika haberleri

        Atatürk afişlerine zarar veren kişiye gözaltı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla reklam tabelalarına asılan afişlere zarar verdiği belirlenen kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 01:18 Güncelleme: 10.11.2025 - 01:18
        Atatürk afişlerine zarar veren kişiye gözaltı
        Manisa Akhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İnönü ve Hürriyet mahallelerinde bulunan reklam tabelalarındaki Atatürk afişlerine zarar verildiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen A.Y. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

