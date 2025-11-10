Atatürk afişlerine zarar veren kişiye gözaltı

Manisa Akhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İnönü ve Hürriyet mahallelerinde bulunan reklam tabelalarındaki Atatürk afişlerine zarar verildiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen A.Y. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.