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        Haberler Gündem Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Ataşehir Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Ataşehir'de Belediye Başkanı kim oldu?

        Türk halkı bir seçimi daha geride bıraktı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla İstanbul'un Ataşehir ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere hangi adayların kazandığı da belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim sonuçları ile Ataşehir'de kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:45
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