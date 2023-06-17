Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı

Cadde üzerinde önü kesilerek durdurulmaya çalışılan kurbanlık, sahibinin yere düşmesine neden oldu ardından kaçmaya devam etti.

Bir başka kurbanlık ise, sahibinin elinden kurtularak D-100 karayoluna çıktı. Yenisahra mevkiinde trafikteki araçlar arasında koşan kurbanlık ilginç görüntüler oluşturdu. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında uzun süre koşan kurbanlık yakalanmaya çalışıldığı sırada cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.