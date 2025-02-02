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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Ataşehir'de 'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)'

        Ataşehir'de 'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)'

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında 4 Şubat Salı günü saat 15.00 ve 20.30'da Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" oyununu seyirciyle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 20:25 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:25
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        Ataşehir'de 'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)'
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        Alexander Galin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Engin Gürmen’in yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sevilen oyunlarından “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” 4 Şubat 2025 Salı günü saat 15.00 ve 20.30’da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkıyor. Oyunda Aybar Taştekin, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Esra Ülger, Hikmet Körmükçü, Mahperi Mertoğlu, Zihni Göktay rol alıyor.

        GİDİŞ DÖNÜŞ MOSKOVA (RETRO)

        Eşinin ölümünden sonra Moskova’da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek umuduyla köyüne gitmek istemektedir. Babasının köyde tek başına yaşayamayacağını düşünen kızı Ludmilla ve bir türlü anlaşamadığı damadı Leonid ise onu evlendirme planları yapmaktadır. Leonid, Çmutin’in birini eş olarak seçmesini umut ederek üç yalnız kadını eve davet eder. Üç gelin adayının da aynı anda eve gelmesiyle planlar karışacaktır.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Gidiş Dönüş Moskova
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