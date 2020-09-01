Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Atama bekleyen 20 bin öğretmen sonuçlarını e-devlet veya personel.meb sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2020

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI-EDEVLET

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.