UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı hafta maçında Real Madrid Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlılar, Atalanta deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligde çıktığı 5 maçta sadece 6 puan toplayan İspanyol devi, 24. sırada yer alıyor. 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan İtalyan ekibi ise 5. sırada bulunuyor. Geri sayım sürerken gözler milli futbolcumuz Arda Güler’de. Peki, Atalanta - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi Atalanta - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…