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        Haberler Bilgi Spor Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı?

        Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi 6. Hafta

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Atalanta ile karşı karşıya gelecek. 5 maç sonunda topladığı 6 puanla 24. sırada yer alan İspanyol devi, Atalanta deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. 11 puanla 5. sırada bulanan İtalyan ekibi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak edilirken tüm gözler Arda Güler'e çevrilmiş durumda. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Atalanta - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:42
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı hafta maçında Real Madrid Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlılar, Atalanta deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligde çıktığı 5 maçta sadece 6 puan toplayan İspanyol devi, 24. sırada yer alıyor. 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan İtalyan ekibi ise 5. sırada bulunuyor. Geri sayım sürerken gözler milli futbolcumuz Arda Güler’de. Peki, Atalanta - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi Atalanta - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

        • 2

          ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Atalanta - Real Madrid maçı, 10 Aralık Salı günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.

        • 3

          ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Stadio di Bergamo'da oynanacak Atalanta - Real Madrid maçı Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

        • 4

          ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

          TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr

        • 5

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Real Madrid'de son olarak La Liga'da Girona deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler 1 gol atmıştı.

          89 dakika oyunda kalan milli oyuncumuz, bu sezon Real Madrid forması ile ilk gol sevinci mutluluğu yaşamıştı. Atalanta deplasmanında Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        • 6

          REAL MADRİD KAZANMAK ZORUNDA!

          Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maçta sadece 2 galibiyet alan Real Madrid, 6 puanla 24. sırada bulunuyor.

          Eflatun-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarını kazanarak son 16 turuna kalmak istiyor.

        • 7

          10 ARALIK SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)

          20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere) TRT Spor

          23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere) TRT Spor

          23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)

          23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

          23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)

          23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)

          23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)

          23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)

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