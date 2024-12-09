Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi 6. Hafta
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Atalanta ile karşı karşıya gelecek. 5 maç sonunda topladığı 6 puanla 24. sırada yer alan İspanyol devi, Atalanta deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. 11 puanla 5. sırada bulanan İtalyan ekibi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak edilirken tüm gözler Arda Güler'e çevrilmiş durumda. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Atalanta - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler...
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UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı hafta maçında Real Madrid Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlılar, Atalanta deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligde çıktığı 5 maçta sadece 6 puan toplayan İspanyol devi, 24. sırada yer alıyor. 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan İtalyan ekibi ise 5. sırada bulunuyor. Geri sayım sürerken gözler milli futbolcumuz Arda Güler’de. Peki, Atalanta - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi Atalanta - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…
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ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atalanta - Real Madrid maçı, 10 Aralık Salı günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.
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ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Stadio di Bergamo'da oynanacak Atalanta - Real Madrid maçı Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
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ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de son olarak La Liga'da Girona deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler 1 gol atmıştı.
89 dakika oyunda kalan milli oyuncumuz, bu sezon Real Madrid forması ile ilk gol sevinci mutluluğu yaşamıştı. Atalanta deplasmanında Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
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REAL MADRİD KAZANMAK ZORUNDA!
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maçta sadece 2 galibiyet alan Real Madrid, 6 puanla 24. sırada bulunuyor.
Eflatun-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarını kazanarak son 16 turuna kalmak istiyor.
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10 ARALIK SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)
20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere) TRT Spor
23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere) TRT Spor
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)
23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)
23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)