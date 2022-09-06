İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Atalanta, Monza'yı 2-0 mağlup etti.

Haftaya averajla ilk sırada başlayan Atalanta, lig sonuncusu Monza'ya konuk oldu.

Konuk ekip, Hojlund'un 57 ve Marlon'un (kendi kalesine) 65. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakikada sahada kaldı.

Puanını 13'e çıkaran lider Atalanta, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 2 puana yükseltti.

Monza ise 5. karşılaşmasından da puansız ayrıldı.