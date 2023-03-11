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Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı'nı açıkladı. Özdağ, "Ata İttifakı'nda bir araya gelen bizler, Cumhuriyetin kuruluş felsefesi üzerinde ilerlemek için yola çıktık" dedi. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ise eski MHP'li Sinan Oğan oldu.

Giriş: 11.03.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı açıklandı: Sinan Oğan! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı
Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu
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Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenlene toplantıda ittifakta bulunan partilerin genel başkanları ile, ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan katıldı.

Özdağ yaptığı konuşmada, "Her iki ittifak da Cumhuriyetimizin kuruluş öncesinde 1921 Anayasası'ndan yola çıkacağız diyerek, 1924'te Gazi Mustafa Kemal tarafından inşa edilen devleti yeniden kuracaklarını ifade ediyorlar" dedi.

Zafer Partisi lideri, "İşte bu ortamda Ata İttifakı'nda bir araya gelen bizler, Cumhuriyetin kuruluş felsefesi üzerinde ilerlemek için yola çıktık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üniter devlet olduğundan hareketle asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin tarikat ve cemaatler arasından paylaştırılan kurumları iktidarımızda geri vereceğiz. Soygun ve talan düzenini durduracağımıza, suçlulardan hesap soracağımıza dair sözümüzü veriyoruz. 14 Mayıs'a kadar büyük bir mücadeleyi hep birlikte vereceğiz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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