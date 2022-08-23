Ata Deniz 2 yaşındaydı! Bu kaçıncı çocuk!

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de dün sabah saatlerinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yaşındaki Ata Deniz Çakır evlerinin balkonuna çıktı.

İHA'da yer alan habere göre çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle buradan aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden aile koşarak apartmanın önüne gitti.

Ağır yaralanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ata Deniz Çakır'ın, Çakır ailesinin tek çocuğunu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ata Deniz Çakır, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.