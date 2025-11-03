Habertürk
        Haberler Magazin Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Bozcaada'da

        Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Bozcaada'da

        Dilara Alemdar ile Bozcaada'ya giden Ata Demirer, sevgilisi ile denize dalıp adanın keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:34
        Ata Demirer, özel bir şirkette müdür yardımcısı olan Dilara Alemdar ile birlikteliğini temmuz ayında duyurmuştu.

        Ata Demirer, annesi Ayten Kaçar, kardeşi Cenk Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar
        Ata Demirer, annesi Ayten Kaçar, kardeşi Cenk Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar

        Zaman zaman Dilara Alemdar ile olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen, bir süredir sevgilisiyle Bozcaada'da bulunuyor.

        Bozcaada'nın sokaklarını sevgilisiyle turlayan Ata Demirer, sonra da kendisi gibi deniz tutkunu olan Dilara Alemdar ile dalış yaptı.

        Ata Demirer, o anları, "Denize doğru" notuyla yayımladı.

