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        Haberler Magazin Ata Demirer sahneye dönüyor

        Ata Demirer sahneye dönüyor

        Komedyen, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, 3 yıl aranın ardından 'Ata Demirer Gazinosu' adlı gösterisiyle 16 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:17 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:22
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        Ata Demirer sahneye dönüyor
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        Türk sanat müziğinden operaya, türküden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand up gösterisiyle sahneye çıkacak Demirer'e, müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

        Ata Demirer, daha önce 'Tek Kişilik Dev Kadro 1' ve 'Tek Kişilik Dev Kadro 2' adlı stand up gösterisiyle 16 yıla yakın süre seyircilerin karşısına çıkmıştı.

        'Ata Demirer Gazinosu'nun ilk etkinliği; 16 Şubat'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilecek. Demirer, ardından 22 Şubat ve 15 Mart'ta Zorlu PSM'de, 20 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 1 Nisan'da Zorlu PSM'de, 22 ve 23 Mart'ta ise Ankara Congresium'da sahne alacak.

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        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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