"50 mi? Ozan Tufan kork benden!"

Komedyen Ata Demirer, son haliyle gündeme geldi. Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için çalışmalara başlayan Demirer'in, uyguladığı diyete göre 50 kilo verdiği ileri sürülmüştü.

Önceki gün Özge Özacar ile bir araya gelen 49 yaşındaki komedyenin son haline, takipçilerinden yüzlerce yorum geldi. Ata Demirer, basına yansıyan '50 kilo verdi' yönündeki iddialara ise kendine has tarzıyla yanıt verdi.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım!" ifadelerini kullandı.