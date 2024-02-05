Ata Demirer, 3 yıl sonra perde açıyor
Ata Demirer, gazino konseptini komediyle birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yarattığı 'Ata Demirer Gazinosu', yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle perde açmaya hazırlanıyor
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Ata Demirer, Türk sanat müziğinden, operaya; türkülerden, pop müziğine; tavernadan, arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisiyle ‘Ata Demirer Gazinosu', 3 yıl aradan sonra seyircilerle buluşacak.
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Ata Demirer, daha önce 'Tek Kişilik Dev Kadro 1' ve 'Tek Kişilik Dev Kadro 2' adlı iki büyük stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircisiyle buluşmuştu.
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'Ata Demirer Gazinosu', hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri için provalara başlayan ve stüdyoda yoğun bir çalışma içinde olan Ata Demirer’e sahnede yine Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.
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Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu’nun ilk etkinliği 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek.
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Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Bursa Bülbülü' soundtrack albümüyle radyolarda en çok çalan, dillere pelesenk olan şarkılarıyla müzik listelerinde de bir numaraya yerleşen Ata Demirer, ‘Ata Demirer Gazinosu’da; geniş bir repertuvardan oluşan setlisti ile seyircisini her şarkıda müzik türleri arasında yolculuğa çıkaracak
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ATA DEMİRER GAZİNOSU KONSER TAKVİMİ
16 Şubat... Zorlu PSM, İstanbul
22 Şubat... Zorlu PSM, İstanbul
15 Mart... Zorlu PSM, İstanbul
20 Mart... Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul
22 Mart... Congresium Ankara
23 Mart... Congresium Ankara
1 Nisan... Zorlu PSM, İstanbul
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