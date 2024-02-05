Ata Demirer, 3 yıl sonra perde açıyor 

Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Bursa Bülbülü' soundtrack albümüyle radyolarda en çok çalan, dillere pelesenk olan şarkılarıyla müzik listelerinde de bir numaraya yerleşen Ata Demirer, ‘Ata Demirer Gazinosu’da; geniş bir repertuvardan oluşan setlisti ile seyircisini her şarkıda müzik türleri arasında yolculuğa çıkaracak