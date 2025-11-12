ATA AÖF sınavları ne zaman? 2025 2026 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılının Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları kasım ayında yapılacak.Peki ATA AÖF sınavları ne zaman? 2025 2026 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
ATA AÖF Vize sınavları
I.Oturum 22 Kasım 2025 09:30
II.Oturum 22 Kasım 2025 14:00
III.Oturum 23 Kasım 2025 15:00
tarihlerinde uygulanacak.
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 10 Ocak 2026
II.Oturum 10 Ocak 2026
III.Oturum 11 Ocak 2026
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 14 Şubat 2026
II.Oturum 14 Şubat 2026
III.Oturum 15 Şubat 2026
ATA AÖF VİZE SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?
ATA AÖF vize sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin belgeler yayımlandığında https://obs.atauni.edu.tr/ adresine giriş yapılarak erişim sağlanacak.