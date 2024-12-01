ATA AÖF sınavı saat kaçta? ATA AÖF vize sınavı saati, soru dağılımı ve giriş belgesi sorgulama ekranı
ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarında üçüncü oturum bugün başlıyor. Takvime göre ilk ikisi gerçekleşen ATA AÖF sınavları yüz yüze gerçekleşiyor. Bugün vize sınavına katılım gösterecek olan öğrenciler ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek ve sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte ATA AÖF vize sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi
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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Peki ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2024 ATA AÖF vize sınavı saati, soru dağılımı ve giriş belgesi sorgulama ekranı
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ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece güz yarıyılı ATA AÖF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.
Takvime göre, ATA AÖF vize sınavı 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak.
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Oturum saatleri ve günü ise şu şekilde:
ATA AÖF SINAV KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacak. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmeyecek.
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ATA AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri 26 Kasım'da erişime açıldı.
Adaylar, sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilirler.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ