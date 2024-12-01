ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece güz yarıyılı ATA AÖF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, ATA AÖF vize sınavı 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak.