ATA AÖF bahar dönemi final sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üç oturumda, yüz yüze olarak uygulanacak, ATA AÖF vizeleri dönem sonu ortalamasına yüzde 30 etki edecek. Final sınavları ise ortalamayı yüzde 70 etkileyecek. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 ATA AÖF bahar dönemi final tarihi...