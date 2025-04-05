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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ATA AÖF sınav sonucu sorgulama 2025: ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde uygulanıyor. Bu kapsamda belirtilen tarih aralığında sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:51
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        • 1

          ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 oturumda 5-6 Nisan tarihlerinde uygulanan bahar dönemi ara sınavlarının ardından gözler, ATA AÖF ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, "ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 5-6 Nisan tarihinde uygulanıyor.

          ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. ATA AÖF sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde erişime sunulması bekleniyor.

        • 3

          ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek.

        • 4

          ATA AÖF SINAV DETAYLARI

          ATA AÖF ara sınavları değerlendirmeye yüzde 30 etki ederken final sınavları olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise yüzde 70 katkı sağlayacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

        • 5

          ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2025

          Ara (Vize) Sınavı

          I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30

          II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00

          III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30

          Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

          I.Oturum 31 Mayıs 2025

          II.Oturum 31 Mayıs 2025

          III.Oturum 01 Haziran 2025

          Bütünleme Sınavı

          I.Oturum 05 Temmuz 2025

          II.Oturum 05 Temmuz 2025

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