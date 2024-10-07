ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için erişime açılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; ATA AÖF güz dönemi mazeretli ders kayıtları, 7-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde de kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmamış olur ve öğrenci pasif duruma düşer. Peki ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti...