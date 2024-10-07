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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF MAZERETLİ KAYIT YENİLEME EKRANI 2024-2025: ATA AÖF güz dönemi mazeretli ders kayıtları başladı! ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme başladı! 2024-2025 ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı mazeretli kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini yapamayan öğrenciler mazeretli ders kayıt döneminde ders seçimi yapabilecek. Peki, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ödenir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 08:14 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:07
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        • 1

          ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için erişime açılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; ATA AÖF güz dönemi mazeretli ders kayıtları, 7-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde de kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmamış olur ve öğrenci pasif duruma düşer. Peki ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti...

        • 2

          2024-2025 ATA AÖF MAZERETLİ DERS KAYITLARI BAŞLADI!

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimde güz yarıyılı mazeretli ders kayıt tarihlerine yer verilmişti.

          Buna göre ATA AÖF mazeretli ders kayıtları, 7 Ekim Pazartesi günü başladı ve 11 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

          Öğrenciler, bu tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini ödeyip ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilirler.

        • 3

          Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini yapamayan öğrenciler mazeretli ders kayıt döneminde ders seçimi yapabilirler.

          Bu tarihlerde de kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmamış olur ve öğrenci pasif duruma düşer.

        • 4

          ATA AÖF MAZERETLİ DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          ATA AÖF ders kayıt (Materyal Ücreti Ödeme) işlemleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecek.

          1. sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri, kayıtlı oldukları programa ait materyal ücreti yatırıldıktan sonra Fakülte tarafından yapılacak.

          2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başarısız (FF) olan dersleri Fakülte tarafından atanacak. Diğer dersler, ögrencilerin kendileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecek.

          Öğrenciler bu işlemi OBS'ye giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" - "Ders Alma" adımlarını takip ederek gerçekleştirebilecek.

        • 5

          ATA AÖF MATERYAL ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

          Materyal ücretleri Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri, İnternet Bankacılığı, Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

          Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır.

          ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

          ATA AÖF 2024-2025 MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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