2022-2023 ATA AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI Materyal Ücreti (TL/yarıyıl)
Acil Durum ve Afet Yönetimi: 750 TL
Adalet: 750 TL
Bankacılık ve Sigortacılık: 750 TL
Bilgi Yönetimi: 750 TL
Bilgisayar Programcılığı: 750 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 750 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri: 750 TL
Çocuk Gelişimi: 750 TL
Dış Ticaret: 750 TL
Emlak ve Emlak Yönetimi: 750 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: 750 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım: 750 TL
İslami İlimler (İlahiyat): 750 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği: 750 TL
İşletme Yönetimi: 750 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık: 750 TL
Lojistik: 750 TL
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: 750 TL
Özel Güvenlik ve Koruma: 750 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 750 TL
Reklamcılık 750 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 750 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 750 TL
Sosyal Hizmetler 750 TL
Spor Yöneticiliği 750 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 750 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 750 TL
Yeni Medya ve Gazetecilik 750 TL
Yerel Yönetimler 750 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!