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ATA AÖF Kayıt Yenileme Ne Zaman, Nasıl Yapılır? 2022-2023 ATA AÖF Harç Ücretleri Ne Kadar?

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 ATA AÖF harç ücretleri ne kadar?

ATA AÖF akademik takvimin yayımlanmasının ardından il defa kayıt yaptıracaklar ve kayıt yenileyecek öğrenciler detayları ve tarihleri araştırıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri başladı. 2022-2023 yılı için kayıt yenileyecek öğrenciler 30 Eylül tarihine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır, harç ücretleri ne kadar? İşte kayıt yenileme işlemleri…

27.09.2022 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 ikinci üniversite kayıtları devam ediyor. Kayıtların başlamasının ardından harç ücretleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sayfası üzerinden yayımlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ATA AÖF harç ücretleri, programların özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2022-2023 ATA AÖF harç ücretleri

  • ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri akademik takvimde yer alan tarihe göre yapılıyor. İşlemler ise Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yapılıyor.

    Akademik Takvim 2022-2023

    İkinci Üniversite ön kayıt: 06.06.2022-02.10.2022

    Kesin kayıt: 29.08.2022 - 02.10.2022

    Güz Yarıyılı

    Ders Kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül 2022

    Mazeretli ders kayıtlar: 3 Ekim - 7 Ekim 2022

    Dersler: 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023

    Ara Sınav: 19 - 20 Kasım 2022

    Final Sınavı: 7 Ocak - 8 Ocak 2023

    Bütünleme: 11 - 12 Şubat 2023

    Bahar Yarıyılı

    Ders Kayıtları: 13 - 17 Şubat 2023

    Mazeretli ders kayıtlar: 20-24 Şubat 2023

    Dersler: 20 Şubat - 26 Mayıs 2023

    Ara Sınav: 8 - 9 nisan 2023

    Final Sınavı: 20-21 Mayıs 2023

    Bütünleme: 8-9 Temmuz 2023

    Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos 2023

  • ATA AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    AÖF kayıtları 26-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları fakülte tarafından yapılacaktır. Ara sınıflar ise, kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini ödedikten sonra OBS üzerinden her öğrenci kendi kaydını yapacaktır.

    Ders seçimi yapan öğrenciler maksimum 10 ders, 30 kredi alabiliyor. Üst dönemden ders alınamıyor.

    ATA AÖF KAYIT YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • ATA AÖF MATERYAL ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

    Halkbank, Vakıfbank ya da Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri üzerinden; İnternet Bankacılığı ile ya da Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) online olarak ödenebilir.

  • 2022-2023 ATA AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ

    ÖN LİSANS PROGRAMLARI Materyal Ücreti (TL/yarıyıl)

    Acil Durum ve Afet Yönetimi: 750 TL

    Adalet: 750 TL

    Bankacılık ve Sigortacılık: 750 TL

    Bilgi Yönetimi: 750 TL

    Bilgisayar Programcılığı: 750 TL

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 750 TL

    Çağrı Merkezi Hizmetleri: 750 TL

    Çocuk Gelişimi: 750 TL

    Dış Ticaret: 750 TL

    Emlak ve Emlak Yönetimi: 750 TL

    Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: 750 TL

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım: 750 TL

    İslami İlimler (İlahiyat): 750 TL

    İş Sağlığı ve Güvenliği: 750 TL

    İşletme Yönetimi: 750 TL

    Laborant ve Veteriner Sağlık: 750 TL

    Lojistik: 750 TL

    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: 750 TL

    Özel Güvenlik ve Koruma: 750 TL

    Radyo ve Televizyon Programcılığı 750 TL

    Reklamcılık 750 TL

    Sağlık Kurumları İşletmeciliği 750 TL

    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 750 TL

    Sosyal Hizmetler 750 TL

    Spor Yöneticiliği 750 TL

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750 TL

    Turizm ve Otel İşletmeciliği 750 TL

    Turizm ve Seyahat Hizmetleri 750 TL

    Yeni Medya ve Gazetecilik 750 TL

    Yerel Yönetimler 750 TL

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