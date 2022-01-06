Final sınavlarının tamalanmasının ardından sınav soruları ve sonuçları öpğrencilerin erişimine açıldı. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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