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        ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF sınav tarihi ve saati

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınav tarihi belli oldu. Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:42
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        • 1

          ATA AÖF bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Bütünleme sınavı Şubat ayında yapılacak. İşte ATA AÖF bütünleme sınav tarihi

        • 2

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

          ATA AÖF bütünleme sınavları 15 Şubat-16 Şubat tarihlerinde yapılacak.

          I.Oturum 15 Şubat 2025 Saat 09.30

          II.Oturum 15 Şubat 2025 Saat 14.00

          III.Oturum 16 Şubat 2025 Saat 15.00

        • 3

          ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak. Ancak sınav yerleri henüz açıklanmadı.

          Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.

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