At kestanesi bir bitkidir. Tohumu, kabuğu, çiçeği ve yaprakları ilaç yapmak için kullanılır. At kestanesi “eskulin” adı verilen önemli miktarda bir zehir içerir ve çiğ olarak yenirse ölüme neden olabilir. Geleneksel tıpta yüzlerce yıl kullanılmış sonra 1800’li yıllarda Avrupalı doktorlar; at kestanesi ekstresini farklı bir tedavi için kullanmaya başlamışlardır. Bu küçük bitki grubunun 13 türü vardır. 9 tanesinin anavatanı Kuzey Amerika’dır. Şemsiye şeklinde gösterişli bir ağaç olan at kestanesi 18 metreye kadar uzayabilir. Karşılıklı dizilen yapraklarda orta noktadan etrafa yayılan 7 küçük yaprakçık vardır. Ortadaki yaprakçık en uzunlarıdır ve kenarları dişlidir. At kestanesi sonbaharda yapraklarını ilk döken ağaçlardan biridir. Piramit şeklinde kümelenen gösterişli çiçekler beyaz-sarı renkli ve kırmızı çizgilidir. Golf topu büyüklüğünde bir meyvesi vardır; bu meyveler büyük, parlak kahverengi tohumları tutar.
At Kestanesinin Faydaları Nelerdir?
- Varis
- Hemoroid
- Şişmiş damar hastalığı (flebit)
- İshal
- Ateş
- İleri prostat tedavi etmek için kullanılır.
- Aktif kimyasalların ayrılması ve konsantre edilmesinde kullanılır ve ortaya çıkan “ekstrakt”, kronik venöz yetmezlik adı verilen bir kan dolaşım probleminin tedavisi için kullanılır.
- Egzama
- Adet ağrısı
- Kemik kırığı ve burkulma
- Yumuşak öksürük
- Artrit eklem ağrısı şişmesi için kullanılır.
- At kestanesi dalı kabuğu sıtma ve dizanteri için kullanılır.
- Bazı insanlar lupus ve cilt ülserleri için cilde at kestanesi dal kabuğu sürerek kullanırlar.
- At kestanesinde, kanı incelten bir madde vardır. Bu madde, sıvının damarlardan ve kılcal damarlardan sızmasını zorlaştırır ve suyun tutulmasını yani ödemi önlemek için, idrar yolunu tetikleyerek şekilde teşvik eder.
- Bol miktarda antioksidan içerdiğinden, iltihap ve kansere karşı koruyabilir.
- Bağırsak ve mesane ile ilgili sorunları azaltmak için kullanılır.
- Erkek doğurganlığını artırmak için kullanılır.
- Egzama ve cilt yaralarının iyileşmesinde kullanılır.
- Kan pıhtılaşması ve kan basıncını azaltır.
- Anti-ageing etkisi sebebiyle kırışıklıkları azaltır.
- Gut hastalığı tedavisinde kullanılır.
- Kan şekerini düşürür.
- Diyabette, böbrekleri korumaya alır.
- Enfeksiyonlarla mücadele eder.
- Cildi korur.
- Alerjileri azaltmak için kullanılır. (Beyaz kan hücrelerini baskılayarak)
At kestanesi çekirdeği ekstresi antioksidan içerir. Bundan dolayı, kanserle mücadele ve anti-inflamatuar flavonoidler ve gibi fenolik asitler içerir. Bu asitler:
- P-kumarik asit
- Kafeik asit
- Quercetin
- Kaemferol
- Apigenin
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