Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1893 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 427 bin 797'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 79 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 333'e, iyileşenlerin sayısı da 388 bin 62'ye yükseldi.​​​​​​​

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 5’i yurt dışı kaynaklı, 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 205'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 111 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1908 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 460 bin 619'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 580'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 84 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 124'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 328 kişi sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 966'ya çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 798 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 648'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.