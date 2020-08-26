Bolluk bereketin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın simgesidir Aşure. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın 10. günü aşure günüdür. 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi gününe denk gelmektedir. Kesin bir tarifi olmamakla birlikte yöresel olarak yapımında değişiklikler gösterebilir.

Aşure Tarifi Malzemeler:

Üzeri İçin;

Aşure Yapılışı:

Püf Noktası: