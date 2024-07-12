Tadı damağınızda kalacak: Aşure tarifi! Evde kolay ve lezzetli aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir?
Aşure, Muharrem ayının en özel tatlılarından biridir ve geleneksel olarak bolluğu ve bereketi simgeler. Anadolu'da yüzyıllardır yapılan bu eşsiz tatlı, farklı kültürlerin mutfaklarında da kendine yer bulmuştur. Lezzetli ve besleyici bir aşure hazırlamak için gereken malzemeler ve adımlar oldukça basit. İşte kolay ve pratik aşure tarifi!
- 1
Muharrem ayının gelişini müjdeleyen aşure, hem tatlı severlerin hem de geleneksel lezzetlerin vazgeçilmezidir. Tarihi köklere sahip bu özel tatlı, çeşitli baklagiller, kuruyemişler ve meyvelerle hazırlanır. Evinizde kolayca yapabileceğiniz, bereketin sembolü aşure tarifini sizin için derledik. İşte aşurenin malzemeleri ve yapım aşamaları!
- 2
MALZEMELER
İçi İçin:
1,5 su bardağı buğday ( 250 gram)
1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
1 su bardağı haşlanmış nohut
100 gram pirinç (8 yemek kaşığı)
4,5 litre sıcak su
1 adet portakal kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)
1 adet limon kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)
½ su bardağı çiğ badem (isteğe göre)
4 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm
2 yemek kaşığı kuş üzümü
2-3 adet kuru incir
4-5 adet kuru kayısı (doğranmış)
4,5 su bardağından 1 parmak fazla toz şeker (900 gram)
3-4 adet karanfil
1 su bardağı su (bir cezvede karanfil ile kaynatmak için)
1 avuç fındık
1 avuç ceviz ( ceviz ve fındığı pişmiş halde sevmiyorsanız ocağın altını kapattıktan sonra yani son aşamada ekleyin böylece pişmeden daha kıtır bir halde olacaktır)
1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
- 3
Süslemek için:
1 adet nar (ayıklanmış)
1/2 su bardağı toz Antep fıstığı
1/2 su bardağı file Antep fıstığı
5 adet kuru incir (dilimlenmiş)
2 yemek kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı susam
1/2 su bardağı çiğ badem
1/2 su bardağı fındık
-
- 4
HAZIRLANIŞI
Bol suyla iyice ovalayarak yıkadığınız 250 gram buğdayı derin ve geniş bir tencereye aktarın.
Üzerine 1 litre sıcak su ekleyin ve kapağını yarım kapatıp kısık ateşte yarım saat pişmeye bırakın.
- 5
Suyunu çeken buğdayın üzerine tekrar 1 litre su ekleyin ve 1 saat daha kısık ateşte buğdayı pişirmeye devam edin.
1 saat sonunda 100 gram pirinç, 1'er adet portakal ve limon kabuğu ile birlikte 1,5 litre su daha ekleyin ve ocağın altını kapatıp 3 saat oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.
- 6
3 saat oda sıcaklığında dinlenmiş olan karışıma 1 litre sıcak su ilave edin ve hemen ardından 2 adet soyulmuş küp doğranmış elma ve 4 yemek kaşığı kuru üzümü ekleyip güzelce karıştırın.
1 su bardağı haşlanmış nohut ve 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulyeyi de karışıma ekleyin ve koyduğunuz malzemelerden sonra ara ara tahta kaşık ile karıştırmaya özen gösterin.
-
- 7
Yarım su bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er avuç fındık, ceviz ve 10 adet doğranmış kuru kayısıyı tencereye art arda ekleyin ve karıştırın.
900 gram toz şekeri ve bir cezvede 10 adet karanfil ile kaynattığınız 1 su bardağı suyu da tencereye ekledikten sonra kısık ateşte sürekli olarak karıştırarak yarım saat kadar pişirin.
- 8
Dilerseniz şeker miktarını damak zevkinize göre azaltabilirsiniz.
1 yemek kaşığı gül suyunu ekleyin ve ocağın altını kapatıp, aşureyi yaklaşık 2 saat ılımaya bırakın. Tabii bu iki saat içinde aşurenizi ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Aşurenin kıvamı başta sulu olacaktır, bu konuda endişelenmeyin, zaman geçtikçe koyulaşacak ve tam kıvamında olacaktır.
- 9
Aşure ılındıktan sonra servis kaselerine kepçe yardımıyla aktarın.
Kaselere bölüştürdüğünüz aşureleri Antep fıstığı, nar, susam, çiğ badem kuru incir gibi dilediğiniz yemiş ve meyvelerle süsleyip, üzerine tarçın serpiştirebilirsiniz. El emeği göz nuru aşurenizi çevrenizdekiler ve sevdiklerinizle paylaşmayı sakın ihmal etmeyin.
-
- 10
AŞURENİN KARARMAMASI VE TAM KIVAMINDA OLMASI İÇİN BUNLARA DİKKAT!
Aşurenin kıvamının tam olması için suyunu iyi ayarlamak gerekiyor. Bakliyatlar fazla su çektiği için önerilen suyu ekleyin. Sona doğru suyunu çekecektir eğer çok yoğun olursa azar azar su ekleyin. Yalnız fazlaya kaçmayın ve birden dökmeyin. Yoksa çok fazla sulu olur ve bu da tadının kaçmasına neden olur.
İlk yaptığınızda biraz sulu gibi gelebilir. Endişelenmeyin suyunu zamanla çekecektir.
Buğday haşlarken sık sık köpüğünü almanız aşurenin renginin berrak olmasını sağlar.