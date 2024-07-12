AŞURENİN KARARMAMASI VE TAM KIVAMINDA OLMASI İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Aşurenin kıvamının tam olması için suyunu iyi ayarlamak gerekiyor. Bakliyatlar fazla su çektiği için önerilen suyu ekleyin. Sona doğru suyunu çekecektir eğer çok yoğun olursa azar azar su ekleyin. Yalnız fazlaya kaçmayın ve birden dökmeyin. Yoksa çok fazla sulu olur ve bu da tadının kaçmasına neden olur.

İlk yaptığınızda biraz sulu gibi gelebilir. Endişelenmeyin suyunu zamanla çekecektir.

Buğday haşlarken sık sık köpüğünü almanız aşurenin renginin berrak olmasını sağlar.