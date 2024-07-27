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        Aşure Günü ne zaman bitiyor? Aşure Günü anlamı ve önemi nedir?

        Aşure Günü Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü kutlanıyor. Aşure Günü, İslam kültüründe önemli bir yer tutar ve genellikle aşure tatlısı yapılıp dağıtılarak kutlanır. Bu günün, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu ve buğday, bakliyat gibi malzemelerle yapılan aşurenin ilk kez pişirildiği gün olduğuna inanılır. Peki Aşure Günü ne zaman bitiyor? İşte Aşure Günü anlamı ve önemi hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:08
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        • 1

          Muharrem ayının idrak edilmeye başlamasıyla birlikte Aşurenin ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Her yıl birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayının 10. günü idrak edilen aşure günü için geri sayım başladı. Peki, aşure günü ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

        • 2

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

          Aşure Günü, İslam dünyasında Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü kutlanır. 2024 yılı için Aşure Günü'nün tarihi ise Miladi takvimle 16 Temmuz 2024 Salı gününe denk geliyor. Bu yıl Aşure günü 16 Temmuz Salı günü başlıyor ve 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Aşure Günü, İslam kültüründe önemli bir yer tutar ve genellikle aşure tatlısı yapılıp dağıtılarak kutlanır. Bu günün, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu ve buğday, bakliyat gibi malzemelerle yapılan aşurenin ilk kez pişirildiği gün olduğuna inanılır. Aynı zamanda Kerbela Olayı'nın anılması açısından da önemlidir.

          MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

          Hicri Takvim'e göre bu yıl Muharrem ayı 7 Temmuz Pazar günü başladı. 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı son bulacak.

        • 3

          AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

          Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda durduğunda stokları neredeyse bitmek üzereydi. Aile ise bu durumda ellerinle kalan özellikle tahıl ve kuru meyveleri kullanarak bir yemek oluşturdu. Bu da bugünkü aşure olarak her sene yapılmaya devam ediliyor.

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