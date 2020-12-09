Asur Kalesi'nin gizemli tünelleri açılıyor

Eğil Asur Kalesi'ndeki 3 tünelden kapalı olan 2 tünelin açılması için Eğil Belediyesi tarafından yapılan izin başvurusu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun görüldü.
İHA'nın haberine göre müze yetkilileri denetiminde oluşturulan 15 kişilik ekiple başlanan çalışmalar sonrasında, tarihi tünellerin turizme kazandırılması hedefleniyor.
Arkeologlar gözetiminde yapılan çalışmaların yaklaşık olarak 5 ay süreceği öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, tarihi ve turistik açıdan turizm cenneti olan Eğil'in kültür varlıklarını korumak için çaba gösterdiklerini belirtti.
Kaymakam Arslan, "Tarihi eserleri korumak, onarmak ve turizme kazandırmak belediyemizce çok önemlidir. Tarihi Eğil Asur Kalesinde bilinen ve gözle görülebilen 3 adet tünel bulunuyor. Bunlardan ilkinin, kalenin doğusundaki kral mezarlarının hemen üst tarafından başlayıp, Dicle Nehrine indiği meydana gelen çökme ve dökülmelerden dolayı tünelin varlığının dışarıdan açıkça görüldü. 2. tünel ise kalenin batısında olup, üst taraftan başlamaktadır. Ve tünelin ana giriş kısmı kapalı olduğu için, Dicle Nehrine bakan tarafta açılan oyuklardan tünele girilmekte ve tünelin büyük bir su havuzuna açıldığı bilinmektedir. 3. ve son tünel ise kalenin üst kısmında kemerli kayanın altında bulunmaktadır. Bu tünelin, kalenin aşağısında derenin kenarında bulunan kale hamamına gidiş gelişi sağladığı tahmin edilmekte. Tünel girişi kapalı vaziyettedir. Bu 3 tünelden kapalı olan 2 tünelin açılması için belediyemizce yapılan izin başvurusu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmüş olup, müze yetkilileri denetiminde oluşturulan 15 kişilik ekiple çalışmalara başlanmıştır" dedi.
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