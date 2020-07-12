Villa Park'ta oynanan müsabakada Aston Villa'ya 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 45+4. ve 59. dakikalarda bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Aston Villa'da Christian Benteke, 90+6. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Ligde 10 maç aranın ardından 3 puana ulaşan Aston Villa, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 18. sırada kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalma umutlarını korudu. Crystal Palace ise 42 puanla 14. sırada yer aldı.